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Bilecik’te trafik ihlallerine 32 bin liralık ceza

Bilecik’te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 32 bin 419 lira idari para cezası uygulandı.

Bilecik’te trafik ihlallerine 32 bin liralık ceza

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine 186 personel katıldı. Uygulamalar kapsamında 4 bin 790 şahıs sorgulanırken, 4 bin 523 araç denetlendi. Trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere toplam 32 bin 419 lira idari para cezası kesilirken, 3 araç da trafikten men edildi. Denetimler kapsamında ayrıca 23 park ve bahçe, 17 iş yeri ile 47 kullanılmayan boş ev kontrol edildi.
Öte yandan ekipler, kritik altyapı tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel tren hatlarının bulunduğu güzergâhlarda da gerekli güvenlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Bilecik’te trafik ihlallerine 32 bin liralık ceza 1

Bilecik’te trafik ihlallerine 32 bin liralık ceza 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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