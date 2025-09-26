HABER

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.

Bilecik’te bir trafik kazası meydana geldi. Arızalı bir araca çarpan başka bir araç kazaya sebep oldu. Kaza, Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolunun Taşçılar Köyü mevkiinde gerçekleşti. Harun A. yönetimindeki tır, yol kenarında bekleyen başka bir tıra çarptı.

Çarpışma, tırın sürücüsü Ayhan K.'yı yaraladı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumu iyi olarak bildirildi. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

