Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın detayları inceleniyor.

Bilecik’te bir trafik kazası yaşandı. Kazada iki araç çarpıştı. Kaza, Bilecik - Bozüyük - Eskişehir, D-650 kara yolunda meydana geldi. Olay, Örenköy Köyü mevkiinde gerçekleşti.

Bilgilere göre, Bozüyük yönüne giden bir otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı. Bir otomobilin sürücüsü Atilla B. yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracı kullanan Ferhat B. ve araçta bulunan Merve K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Polis, kazayla ilgili incelemelere başladı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bilecik acil servis güvenlik
