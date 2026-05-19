Bilecik’te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Bilecik’te vatandaşlara dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Parkı’nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık, dolandırıcılık çeşitleri, 112 Acil Çağrı hattının kullanımı ve genel güvenlik konularında vatandaşlar bilgilendirildi. Öte yandan, etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtılırken, emniyet birimlerinin farkındalık çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

