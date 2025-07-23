HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bilecik'te yangın felaketi: Alevler köyleri yuttu, hayvanlar can verdi

Bilecik'te, Sakarya'da başlayan ve hızla yayılan orman yangını büyük bir felakete yol açtı. Bir çiftlikte başlayan yangın, ormana sıçrayarak geniş bir alanı etkisi altına alırken, 95 küçükbaş hayvanın ölümüne neden oldu. Köylerde evler ve bir cami kullanılamaz hale geldi. Ekipler, alevlerle mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Bilecik'te yangın felaketi: Alevler köyleri yuttu, hayvanlar can verdi

Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangın, çiftlikleri ve ormanlık alanları kül etti. 95 hayvan telef olurken, köylerde büyük hasar meydana geldi.

Türkiye, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bilecik, bu yangınlardan en çok etkilenen illerden biri oldu. Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Dikenliboğaz mevkisinde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çiftliğin ahır kısmını ve çevresindeki ormanlık alanı sardı.

Yangın, çiftlikte bulunan 95 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden olurken, alevlerin sıçradığı köylerde de büyük hasara yol açtı. Yangın nedeniyle 64 ev, bir cami ve 48 birim ağır hasar gördü. Bölge halkı, evlerini terk etmek zorunda kalırken, yetkililer tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelere rağmen, rüzgarın etkisiyle alevler zaman zaman kontrolden çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'e gelerek çalışmaları yerinde inceledi ve yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, ayrıca yangından etkilenen vatandaşlara devletin her türlü desteği sağlayacağını belirtti.

Bilecik'teki yangın, sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda doğal güzelliklerin de yok olmasına neden oldu. Yanan ormanlık alanlar, bölgenin ekolojik dengesini olumsuz etkilerken, uzun vadede toprak erozyonuna da yol açabilir. Uzmanlar, yangınların önlenmesi için daha etkili tedbirler alınması gerektiğini vurguluyor.

Bilecik'te yaşanan orman yangını, bölgede derin yaralar açtı. Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yaralar sarılmaya çalışılırken, yangınların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor. Yangından etkilenen köylerin yeniden inşa edilmesi, hayvanlarını kaybeden çiftçilere destek sağlanması ve yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması, Bilecik'in yeniden ayağa kalkması için atılması gereken adımlar arasında yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Engelli kadına tekme ve sopayla saldırıp, silah çektiler! Engelli kadına tekme ve sopayla saldırıp, silah çektiler!
SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandıSON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

2023'ten beri bekleniyordu! Almanya Türkiye'ye Eurofighter satacak: Dudak uçuklatan meblağ...

2023'ten beri bekleniyordu! Almanya Türkiye'ye Eurofighter satacak: Dudak uçuklatan meblağ...

Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...

Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı

Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.