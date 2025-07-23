Bilecik'te yangın felaketi: Alevler köyleri yuttu, hayvanlar can verdi

Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangın, çiftlikleri ve ormanlık alanları kül etti. 95 hayvan telef olurken, köylerde büyük hasar meydana geldi.

Türkiye, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bilecik, bu yangınlardan en çok etkilenen illerden biri oldu. Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Dikenliboğaz mevkisinde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çiftliğin ahır kısmını ve çevresindeki ormanlık alanı sardı.

Yangın, çiftlikte bulunan 95 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden olurken, alevlerin sıçradığı köylerde de büyük hasara yol açtı. Yangın nedeniyle 64 ev, bir cami ve 48 birim ağır hasar gördü. Bölge halkı, evlerini terk etmek zorunda kalırken, yetkililer tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelere rağmen, rüzgarın etkisiyle alevler zaman zaman kontrolden çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'e gelerek çalışmaları yerinde inceledi ve yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, ayrıca yangından etkilenen vatandaşlara devletin her türlü desteği sağlayacağını belirtti.

Bilecik'teki yangın, sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda doğal güzelliklerin de yok olmasına neden oldu. Yanan ormanlık alanlar, bölgenin ekolojik dengesini olumsuz etkilerken, uzun vadede toprak erozyonuna da yol açabilir. Uzmanlar, yangınların önlenmesi için daha etkili tedbirler alınması gerektiğini vurguluyor.

Bilecik'te yaşanan orman yangını, bölgede derin yaralar açtı. Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yaralar sarılmaya çalışılırken, yangınların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor. Yangından etkilenen köylerin yeniden inşa edilmesi, hayvanlarını kaybeden çiftçilere destek sağlanması ve yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması, Bilecik'in yeniden ayağa kalkması için atılması gereken adımlar arasında yer alıyor.