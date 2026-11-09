Dünyanın gözü Antalya'da! Murat Kurum'un COP31 başkanlığı resmen açıklandı

Birleşmiş Milletler’in (BM) iklim konferansı COP31 Antalya’da başladı. Türkiye ilk kez ev sahipliği yaptığı konferansın başkanlığını da üstlendi. 196 ülke ve Avrupa Birliği temsilcilerini bir araya getiren COP31’e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık ediyor.
Ülkeler Antalya’da sera gazı salımlarını azaltmak, sel ve kuraklık gibi iklim risklerine hazırlanmak ve bu adımları finanse etmek için neler yapabileceklerini görüşecek. Türkiye’nin başkanlık döneminde öne çıkardığı hedef, önceki zirvelerde verilen taahhütleri uygulamaya geçirmek.
COP31 Başkanı seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. https://t.co/4vw00t9QJA— Mynet (@mynet) November 9, 2026
COP31 Başkanı seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Türkiye ev sahipliği sürecinde kürsüden tüm dünyaya seslendi: "Krizlerin birbirini büyüttüğü bir çağda, çözümleri de birbirini güçlendirecek şekilde kurmak için buradayız." https://t.co/gitif19FsB— Mynet (@mynet) November 9, 2026
Konferansın en çok takip edilecek buluşmalarından biri 11–12 Kasım’da yapılacak Liderler Zirvesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki zirve, resmi müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge’de düzenlenecek.
Zirveye katılacak isimlerin listesi ise şu şekilde:
Brezilya: Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva
Finlandiya: Cumhurbaşkanı Alexander Stubb
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: Rum lider Nikos Christodoulides
Gürcistan: Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili
Irak: Cumhurbaşkanı Nazar Mohammed Saeed Amedi
İran: Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian
Karadağ: Cumhurbaşkanı Jakov Milatović
Katar: Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani
Kiribati: Cumhurbaşkanı Taneti Maamau
Komorlar: Cumhurbaşkanı Azali Assoumani
Kongo Cumhuriyeti: Cumhurbaşkanı Denis Sassou N’Guesso
Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC): Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman
Kuzey Makedonya: Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova
Madagaskar: Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina
Maldivler: Cumhurbaşkanı Muhammed Muiz
Malezya: Pahang Sultanı Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah
Marshall Adaları: Cumhurbaşkanı Hilda C. Heine
Mikronezya: Devlet Başkanı Wesley W. Simina
Moritanya: Cumhurbaşkanı Mohamed Cheikh El Ghazouani
Mozambik: Cumhurbaşkanı Daniel Francisco Chapo
Özbekistan: Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Palau: Devlet Başkanı Surangel Samuel Whipps Jr.
Slovenya: Cumhurbaşkanı Nataša Pirc Musar
Somali: Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud
Sudan: Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan
Suriye: Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara
Tacikistan: Cumhurbaşkanı İmamali Rahman
Tanzanya: Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan
Türkmenistan: Halk Konseyi Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov
Venezuela: Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez