Dünyanın gözü Antalya'da! Murat Kurum'un COP31 başkanlığı resmen açıklandı

Birleşmiş Milletler’in (BM) iklim konferansı COP31 Antalya’da başladı. Türkiye ilk kez ev sahipliği yaptığı konferansın başkanlığını da üstlendi. 196 ülke ve Avrupa Birliği temsilcilerini bir araya getiren COP31’e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık ediyor.

ANTALYA’DA NE KONUŞULACAK?

Ülkeler Antalya’da sera gazı salımlarını azaltmak, sel ve kuraklık gibi iklim risklerine hazırlanmak ve bu adımları finanse etmek için neler yapabileceklerini görüşecek. Türkiye’nin başkanlık döneminde öne çıkardığı hedef, önceki zirvelerde verilen taahhütleri uygulamaya geçirmek.

COP31 Başkanı seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. https://t.co/4vw00t9QJA — Mynet (@mynet) November 9, 2026

COP31 Başkanı seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Türkiye ev sahipliği sürecinde kürsüden tüm dünyaya seslendi: "Krizlerin birbirini büyüttüğü bir çağda, çözümleri de birbirini güçlendirecek şekilde kurmak için buradayız." https://t.co/gitif19FsB — Mynet (@mynet) November 9, 2026

LİDERLER ZİRVESİ’NE KİMLER KATILACAK?

Konferansın en çok takip edilecek buluşmalarından biri 11–12 Kasım’da yapılacak Liderler Zirvesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki zirve, resmi müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge’de düzenlenecek.

Zirveye katılacak isimlerin listesi ise şu şekilde:

Brezilya: Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva

Finlandiya: Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: Rum lider Nikos Christodoulides

Gürcistan: Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili

Irak: Cumhurbaşkanı Nazar Mohammed Saeed Amedi

İran: Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian

Karadağ: Cumhurbaşkanı Jakov Milatović

Katar: Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani

Kiribati: Cumhurbaşkanı Taneti Maamau

Komorlar: Cumhurbaşkanı Azali Assoumani

Kongo Cumhuriyeti: Cumhurbaşkanı Denis Sassou N’Guesso

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC): Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Kuzey Makedonya: Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova

Madagaskar: Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina

Maldivler: Cumhurbaşkanı Muhammed Muiz

Malezya: Pahang Sultanı Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah

Marshall Adaları: Cumhurbaşkanı Hilda C. Heine

Mikronezya: Devlet Başkanı Wesley W. Simina

Moritanya: Cumhurbaşkanı Mohamed Cheikh El Ghazouani

Mozambik: Cumhurbaşkanı Daniel Francisco Chapo

Özbekistan: Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

Palau: Devlet Başkanı Surangel Samuel Whipps Jr.

Slovenya: Cumhurbaşkanı Nataša Pirc Musar

Somali: Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud

Sudan: Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan

Suriye: Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara

Tacikistan: Cumhurbaşkanı İmamali Rahman

Tanzanya: Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan

Türkmenistan: Halk Konseyi Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov

Venezuela: Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez