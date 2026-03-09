HABER

Bilecik'te yangının ardından başlatılan TOKİ konutları tamamlanma aşamasına geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yangının ardından başlatılan TOKİ konutlarının tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu.

Bilecik'te yangının ardından başlatılan TOKİ konutları tamamlanma aşamasına geldi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan ve Bilecik'e sıçrayarak büyük zarara neden olan orman yangınının ardından Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Kaşıkçı köyünde başlatılan TOKİ konutlarında sona yaklaşıldı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kaşıkçı köyünde yapımı süren konutlarda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgede kurulan konteyner kentte yaşamını sürdüren vatandaşlarla da bir araya gelen AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, vatandaşların taleplerini dinledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınının ardından başlatılan TOKİ konutları artık tamamlanma aşamasına geldi. Evlerine kavuşmaya hazırlanan hemşerilerimizin yüzündeki umut ve mutluluk her şeye değer. Bugün hem yapımı süren konutları yerinde inceledik hem de konteyner kentte yaşamını sürdüren vatandaşlarımızla bir araya gelip sohbet ettik. Kaşıkçı Köyümüzün yeniden ayağa kalkmasına verdikleri güçlü desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen TOKİ'ye teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

