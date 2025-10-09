HABER

Bilecik’te 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Bilecik’te daha önceden kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri tarafından Küre Köyü’nde yapılan bir devriyede şüpheli hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsa kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda F.Ö. (25) isimli şahsın ’Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şahıs jandarma ekiplerince Söğüt Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Bilecik
