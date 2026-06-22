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Bilecik’te 400 vatandaşa orman yangını ve dolandırıcılık uyarısı

Bilecik’te 400 vatandaşa orman yangını ve dolandırıcılık uyarısı yapıldı.Bilecik’e bağlı İlyasbey köyünde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenlikleri yaklaşık 400 vatandaşın katılımıyla düzenlendi.

Bilecik’te 400 vatandaşa orman yangını ve dolandırıcılık uyarısı

Bilecik’te 400 vatandaşa orman yangını ve dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik’e bağlı İlyasbey köyünde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenlikleri yaklaşık 400 vatandaşın katılımıyla düzenlendi. Jandarma ekipleri, şenlik alanında 2 asayiş timi ve 1 trafik timi olmak üzere toplam 10 personelle güvenlik tedbiri aldı. Etkinlik kapsamında vatandaşlara özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınları konusunda uyarılarda bulunulurken, dolandırıcılık yöntemleri ve hayvan hırsızlığı olaylarına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi. Ayrıca kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında afiş ve broşür dağıtılarak farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerinin bilgilendirme faaliyetleri vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Bilecik’te 400 vatandaşa orman yangını ve dolandırıcılık uyarısı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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