Son dakika | Gündem 'Terörsüz Türkiye' zirvesi: Beştepe'de kritik Erdoğan-Bahçeli görüşmesi!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Cumhur İttifakı'nın iki liderinin bu görüşmesi 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yaşanan kritik gelişmenin ardından verilecek mesajlar açısından dikkatle takip ediliyordu.

ÇERÇEVE YASA TEKLİFİ TBMM'DE

Süreç kapsamında hazırlanan 12 maddelik "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" dün TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Teklif yarın ise Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Bugünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, yasa teklifinin TBMM'ye gelmesinin ardından liderler arasındaki ilk görüşme olması nedeniyle dikkat çekti.

Liderler arasındaki görüşme saat 14.00 itibarıyla başladı. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmeden fotoğraf kareleri de paylaşıldı:

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN İLK MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri Bahçeli ise gelişmenin ardından "Bu proje bir devlet projesidir. Meclis'imiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz" şeklinde bir açıklama yapmıştı.