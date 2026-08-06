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Son dakika | Gündem 'Terörsüz Türkiye' zirvesi: Beştepe'de kritik Erdoğan-Bahçeli görüşmesi!

Son dakika haberi: Gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin sürpriz görüşmesindeydi. Dün 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin hazırlanan yasa teklifinin TBMM'ye gelmesinin ardından iki lider arasında kritik önem taşıyan görüşme tamamlandı. Saat 14.00'te başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Son dakika | Gündem 'Terörsüz Türkiye' zirvesi: Beştepe'de kritik Erdoğan-Bahçeli görüşmesi!
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Cumhur İttifakı'nın iki liderinin bu görüşmesi 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yaşanan kritik gelişmenin ardından verilecek mesajlar açısından dikkatle takip ediliyordu.

ÇERÇEVE YASA TEKLİFİ TBMM'DE

Süreç kapsamında hazırlanan 12 maddelik "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" dün TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Teklif yarın ise Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Bugünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, yasa teklifinin TBMM'ye gelmesinin ardından liderler arasındaki ilk görüşme olması nedeniyle dikkat çekti.

Liderler arasındaki görüşme saat 14.00 itibarıyla başladı. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmeden fotoğraf kareleri de paylaşıldı:

Son dakika | Gündem Terörsüz Türkiye zirvesi: Beştepe de kritik Erdoğan-Bahçeli görüşmesi! 1

Son dakika | Gündem Terörsüz Türkiye zirvesi: Beştepe de kritik Erdoğan-Bahçeli görüşmesi! 2

Son dakika | Gündem Terörsüz Türkiye zirvesi: Beştepe de kritik Erdoğan-Bahçeli görüşmesi! 3

Son dakika | Gündem Terörsüz Türkiye zirvesi: Beştepe de kritik Erdoğan-Bahçeli görüşmesi! 4

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN İLK MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri Bahçeli ise gelişmenin ardından "Bu proje bir devlet projesidir. Meclis'imiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Terörsüz Türkiye
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Şu gariban milletin hayrına bir görüşme mi.....inan(a)mıyorum
yazık
nesi süpriz bu görüşmenin
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