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Gaziantep’te 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep’te bir tırın dorsesi ile başka bir tırın yakıt deposuna zulalanmış halde 20 kilo 850 gram metamfetamin ile 3 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep’te 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Adli makamların koordinesindeki operasyon çerçevesinde 2 araçta arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalar sonucunda bir tırın dorsesi ile başka bir tırın yakıt deposuna zulalanmış halde 20 kilo 850 gram metamfetamin ile 3 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep’te 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı 1

Gaziantep’te 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı 2

Gaziantep’te 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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