HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bilecik’te 670 bin TL’lik kablo hırsızlığı

Bilecik’te yaklaşık 670 bin TL değerindeki elektrik kablolarının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Bilecik’te bir elektrik firmasına ait elektrik kablolarının çalınması üzerinde jandarma ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonrası ‘Köstebek’ adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda A.E., M.E., A.E., E.Ş.E., F.T. ve A.E.C. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde olayın arkasında bir taşeron firmanın da yer aldığı belirlendi. Şüphelilerin, piyasa değeri yaklaşık 670 bin TL olan kabloların çalınması ve akıbetine ilişkin olayla bağlantılı oldukları tespit edildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.