Bilecik’te afetlere karşı psikososyal destek hazırlığı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, destek çözüm ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, afet ve acil durumlarda yürütülecek psikososyal destek hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde sunulması ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Afetlerden etkilenen bireylerin ve toplumun psikososyal iyilik hâlinin korunması ve desteklenmesi için kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Kaynak: İHA