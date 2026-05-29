Bilecik’te bayram denetimi: 321 kişi ve 144 araç sorgulandı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında 321 kişi ve 144 araç sorgulandı.Söğüt ilçesi Çayırçeşme mevkiinde Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekiplerince yol kontrol noktası (YKN) uygulaması gerçekleştirildi.

Söğüt ilçesi Çayırçeşme mevkiinde Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekiplerince yol kontrol noktası (YKN) uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 1 jandarma subay, 1 jandarma astsubay, 1 uzman jandarma çavuş ve 4 uzman jandarma çavuş görev aldı. Edinilen bilgilere göre yapılan denetimlerde toplam 321 şahıs ve 144 araç sorgulanırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Öte yandan, bayram tedbirleri kapsamında uygulamaların il genelinde aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

