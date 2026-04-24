Bilecik’te drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Yeni Sanayi Sitesi’nde sokak üzerinde lastik izleri tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde bir aracın bilinçli kaydırma (drift) yaptığı belirlendi. Kimliği tespit edilen araç sürücüsü A.Ş. hakkında ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçundan adli işlem yapıldı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 140 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu sefer balık değil tosun yakaladılarBu sefer balık değil tosun yakaladılar
Düzce’de içme suyu seferberliği sürüyor!Düzce’de içme suyu seferberliği sürüyor!

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

