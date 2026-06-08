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Netanyahu'nun ne karar alacağı merak ediliyordu! Açıklama geldi

İran'ın dünkü saldırısı sonrasında İsrail de karşılık vermişti. İki taraf, ABD Başkanı Trump'ın çağrıları sonrasında saldırılarını durdurmuştu. Netanyahu'nun nasıl bir karar alacağı merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi.

Netanyahu'nun ne karar alacağı merak ediliyordu! Açıklama geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı video mesajda, İran'la yaşanan karşılıklı çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

"BENİM GÖREV SÜREM BOYUNCA DA OLMAYACAK"

İran ve Hizbullah'ın saldırılarla kendilerine karşı yeni ve kabul edilemez bir denklem dayatmaya çalıştığını ileri süren Netanyahu, “Lübnan ve İran topraklarından İsrail’e ateş açacaklarını ve bizim de harekete geçmeyeceğimizi düşündüler. Bu olmadı ve benim görev sürem boyunca da olmayacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu nun ne karar alacağı merak ediliyordu! Açıklama geldi 1

"ÇOK SERT KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran ve Hizbullah’ı kuşatma altında tuttuklarını iddia eden Netanyahu, olası yeni bir saldırı halinde İran’a çok sert karşılık vereceklerini söyledi.

Netanyahu nun ne karar alacağı merak ediliyordu! Açıklama geldi 2

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu dün Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı iddiasıyla başkent Beyrut'a saldırı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı ise İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail netanyahu
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