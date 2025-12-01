HABER

Bilecik’te drone denetiminde 13 araç sürücüsüne ceza

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yapılan drone destekli trafik denetiminde 13 araç sürücüsüne ceza uygulandı.Edinilen bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi’nde yaya önceliğini artırmaya yönelik drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi’nde yaya önceliğini artırmaya yönelik drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde yaya geçidi ve trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 13 araç sürücüsü tespit edilerek ilgili maddeler doğrultusunda idari işlem uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Yayalarımızın güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" dedi.
Kaynak: İHA

