Bilecik’te düzensiz göçe geçit yok

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle halkın yoğun bulunduğu alanlar ve bahçelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Ekipler tarafından düzenli olarak yapılan kontroller, yasa dışı geçişlerin engellenmesine ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlıyor.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, "Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerle düzensiz göçün önüne geçilmektedir. Ekipler, kamu düzenini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır