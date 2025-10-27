HABER

Bilecik’te düzensiz göçe geçit yok

Bilecik’te düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle halkın yoğun bulunduğu alanlar ve bahçelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Ekipler tarafından düzenli olarak yapılan kontroller, yasa dışı geçişlerin engellenmesine ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlıyor.
İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, "Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerle düzensiz göçün önüne geçilmektedir. Ekipler, kamu düzenini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor" dedi.

Bilecik
