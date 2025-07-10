Bilecik’te eriyen asfalta karşı karayollarında kumlama çalışması

Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası Bilecik’te de asfaltları eritmeye başlayınca yolun kayganlaşmasını önlemek amacıyla kumlama çalışması başlattı.

Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulduğu kentte, özellikle yoğun kullanılan karayollarında sürücüler için tehlike oluşturan erimelere karşı Karayolları ekipleri harekete geçti. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bilecik Şubesi ekipleri, Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan karayolunda asfaltın zarar görmesini ve kayganlaşmasını önlemek amacıyla kumlama çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında, Pazaryeri Kavşağı ile Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi arasında kalan yol kesiminde sıcaklıktan etkilenen bölgelere özel kum serimi yapılarak asfaltın tutuculuğu artırıldı, muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedeflendi.

(İHA)