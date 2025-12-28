Bilecik’te evcil hayvanlar kayıt altına alınıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından evcil hayvanlar kayıt altına alınıyor.

Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler tarafından, sahipli hayvanların kimliklendirilmesi ve aşı uygulamaları aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında evcil hayvanlara mikroçip uygulaması yapılırken, aynı zamanda koruyucu aşıları da gerçekleştiriliyor.

Uygulamalar, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve hayvanların kayıt altına alınarak takibinin sağlanması amacıyla yürütülüyor. İlçe genelinde devam eden çalışmalarla hem hayvan refahının artırılması hem de vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, "Sahipli hayvanlarımızın kimliklendirilmesi ve aşılarının yapılması, hem hayvan sağlığı hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalarımızı ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

