HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bilecik’te evcil hayvanlar kayıt altına alınıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından evcil hayvanlar kayıt altına alınıyor.Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler tarafından, sahipli hayvanların kimliklendirilmesi ve aşı uygulamaları aralıksız sürdürülüyor.

Bilecik’te evcil hayvanlar kayıt altına alınıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından evcil hayvanlar kayıt altına alınıyor.

Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler tarafından, sahipli hayvanların kimliklendirilmesi ve aşı uygulamaları aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında evcil hayvanlara mikroçip uygulaması yapılırken, aynı zamanda koruyucu aşıları da gerçekleştiriliyor.

Bilecik’te evcil hayvanlar kayıt altına alınıyor 1

Uygulamalar, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve hayvanların kayıt altına alınarak takibinin sağlanması amacıyla yürütülüyor. İlçe genelinde devam eden çalışmalarla hem hayvan refahının artırılması hem de vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, "Sahipli hayvanlarımızın kimliklendirilmesi ve aşılarının yapılması, hem hayvan sağlığı hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalarımızı ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar! Liste yayınlandı: Ünlü işletmeci, sosyal medya fenomenleriUyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar! Liste yayınlandı: Ünlü işletmeci, sosyal medya fenomenleri
Elazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonuElazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.