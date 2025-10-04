HABER

Bilecik’te fahiş fiyat ve etiket denetimleri sıkılaştırıldı

Bilecik Valiliği koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen denetimlerde yüzlerce ürün incelendi.

Bilecik'te fahiş fiyat ve etiket denetimleri sıkılaştırıldı

Bilecik Valiliği’nin koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı boyunca market, kafe/restoran ve çeşitli işletmelerde denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında toplam 111 firmada 715 ürün kontrol edildi. Yapılan denetimlerde; 66 markette 335 ürün, 45 kafe, restoranda ise 385 ürün incelendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 6 firmaya idari yaptırım uygulanırken, haksız fiyat artışı yaptığı kanaatine varılan toplam 30 firma ise bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na bildirildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
