Bilecik’te Filistin için hayır çarşısı kuruldu

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında gerçekleştirilen programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve eşi İrem Kara’nın yanı sıra Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilçe protokolü katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla açılan hayır çarşısında stantları gezen Kaymakam Kara ve eşi, öğrencilerin hazırladığı sunumları inceledi. Öğrencilerle bir araya gelen Kara çifti, bağış kampanyasına da katkıda bulundu.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "Öğrencilerimizin Filistin’e destek amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte gösterdikleri duyarlılık bizleri memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayır çarşısının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA