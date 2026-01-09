HABER

Bilecik’te fırtına fabrikanın çatısını uçurdu

Bilecik’te fırtına nedeniyle bir fabrikanın çatısı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Bilecik’te etkili olan kuvvetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 50-70 kilometre hızla esen rüzgârın yer yer 80-90 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Pazaryeri ilçesine bağlı Fırınlar Köyü mevkiinde önleyici kolluk devriyesi sırasında, bir seramik fabrikasına ait elektrik atölyesinin çatısı uçarak fabrika duvarı ile yolun arasına düştü.
Olayda can ya da mal kaybı yaşanmazken, yola düşen çatı parçaları Bilecik İl Jandarma ekipleri tarafından kaldırılarak gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Bilecik
