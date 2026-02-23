Dem Parti'nin adı değişiyor! İsmi 'Demokratik Cumhuriyet' mi olacak?

Terörsüz Türkiye süreci tüm hızıyla devam ediyor. Ortak raporun kabul edilmesiyle birlikte artık süreç yasal ve hukuki adım aşamasına geçildi. Edinilen bilgiye göre sürecin ruhu ve dinamizmine uygun olarak DEM Parti de köklü değişikliklere gitme kararı aldı.

PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK

Habertürk'te yer alan habere göre; bu kapsamda partinin ismi değişecek. Yeni isimde demokratik "Demokratik Cumhuriyet" mutlaka olacak. "Cumhuriyet" kavramının içinin doldurulması ve artık silahın yerini bilim ve demokrasinin alması gerektiği kaydediliyor. Türkiye partisi hedefi ile çok daha geniş kitlelere ulaşılması amaçlanıyor.

TEK ÇATI MODELİ: BİLEŞEN KURUMLAR KAPATILACAK

Buna göre yeni dönemde siyaset de tek çatı altında yürütülecek. Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere bileşen kurumlar kapatılacak.

Bileşenlere ilişkin kararın seçimlere de yansıması bekleniyor. Bu kararla birlikte sol bileşenlerin tek parti çatısı altında ve o partinin ismiyle siyaset yapmasına imkan tanınacak. DEM Parti listelerinden seçilip kişi Meclis'e girdikten sonra başka bir partinin milletvekili olarak yoluna devam edemeyecek.

KADROLAR DEĞİŞECEK, BAKIRHAN DEVAM EDECEK

Partinin kadrolarında da çok ciddi değişiklikler olması bekleniyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor, ancak diğer isimlerin önemli oranda değişeceği belirtiliyor.

Kongrenin yaz aylarında yapılması bekleniyor. Fakat tarih konusunda da belirleyici olan Terörsüz Türkiye sürecindeki tempo ve gelişmeler olacak.