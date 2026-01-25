Bilecik’te haşerelere karşı kışlık mücadele

Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sinek ve sivrisineklerle mücadele kapsamında kışlık çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde, özellikle kış aylarında zararlıların barınma alanları hedef alınırken, fare ve sıçan gibi kemirgenlere yönelik ilaçlama ve kontrol uygulamaları da gerçekleştirildi. Ekipler, zararlıların üreme ve barınma alanlarında düzenli kontroller yaparak, muhtemel risklerin önüne geçmeyi amaçladı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız, yılın her döneminde planlı ve kararlı şekilde sürdürülmektedir" dedi.

Kaynak: İHA