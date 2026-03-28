Bilecik’te huzur uygulaması: 11 aranan şahıs yakalandı

Bilecik’te İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında 11 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen denetimlere 188 personel katıldı. Uygulama kapsamında 86 işyeri, 37 metruk bina kontrol edilirken, 479 araç denetlendi, 2 bin 588 kişinin sorgulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 11 şahıs yakalanırken, kurallara uymadığı belirlenen 6 araç trafikten men edildi.

Öte yandan uygulama süresince Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, denetim noktalarını ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



