Bilecik’te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Bilecik merkez Kuyubaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.E. yönetimindeki otomobil, Sakarya istikametine seyir halindeyken Ertuğrulgazi Tüneli çıkışında dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette ilerleyen A.K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada sürücüler V.E. ve A.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ö.K. ve B.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



