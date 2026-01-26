HABER

Bilecik’te ıslak yol kazaya neden oldu: 4 yaralı

Bilecik’te ıslak yolun kazaya neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in Söğüt ilçesi Çaltı yolu istikametinde trafik kazası meydana geldi. C. A. idaresindeki araç, Çaltı Köyü istikametinden Söğüt ilçe merkezine seyir halinde ilerlediği sırada yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı istikametten gelen ve İ.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü İ. T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan N.T., E. T.ve Z. T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Ardından Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

