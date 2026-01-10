Bilecik’te kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, karayolunda seyir halindeki 81 ACJ 214 plakalı otomobil sürücüsü Barış E. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafından bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Barış E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA