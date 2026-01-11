HABER

Bilecik’te küçük kızlar voleybol müsabakaları tamamlandı

Bilecik’te düzenlenen okul spor faaliyetleri kapsamında küçük kızlar voleybol müsabakaları başarıyla tamamlandı.

Bilecik’te küçük kızlar voleybol müsabakaları tamamlandı

Bilecik’te okul spor faaliyetleri çerçevesinde Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen küçük kızlar voleybol müsabakaları sona erdi. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Okul spor faaliyetleriyle çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını, takım ruhunu ve fair-play anlayışını kazanmasını amaçlıyoruz. Bu müsabakalarda gösterilen mücadele bizleri son derece mutlu etti" dedi.

Kaynak: İHA

En Çok Aranan Haberler

