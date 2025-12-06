HABER

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te motorlu bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi.

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi dalçık üstünden üniversite istikametine seyir halindeki Y.A. sevk ve idaresindeki motorlu bisikleti ile petrole giriş yapmak isteyen S.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında motorlu bisiklet sürücüsü Y.A., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Bilecik
