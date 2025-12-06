Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi dalçık üstünden üniversite istikametine seyir halindeki Y.A. sevk ve idaresindeki motorlu bisikleti ile petrole giriş yapmak isteyen S.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında motorlu bisiklet sürücüsü Y.A., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

