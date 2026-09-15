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Bilecik’te sahte para uyarısı

Bozüyük ilçesinde vatandaşlara sahte para ile dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bilecik’te sahte para uyarısı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı. Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri bilgilendirme yaptı.

Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı’nda alışveriş yapan vatandaşlar hedef alındı. Ekipler, sahte paranın ayırt edilme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Ayrıca dolandırıcılık çeşitleri ve genel güvenlik konuları hakkında da bilgilendirmede bulunuldu. Hazırlanan broşürler, vatandaşlara dağıtıldı.

Polis ekipleri, alışveriş sırasında alınan paraların dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine bilgi verilmesi de hatırlatıldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bilecik Bozüyük sahte para güvenlik
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