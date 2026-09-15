Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 19’uncu durağı Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara’nın tarih boyunca farklı dönemlerden izler taşıyan zengin bir birikime sahip olduğunu ifade ederek, festivalle başkentin bu çok katmanlı mirasını sanatın gücüyle yeniden görünür kılmayı ve kentin çeşitli noktalarını canlı kültür-sanat duraklarına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Ankara’nın kültür ve sanat hayatına önemli bir hareketlilik kazandırdığını belirterek “Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti olmasının yanı sıra Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini ve kültürel birikimini taşıyan eşsiz şehirlerimizden biridir. Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki evrensel değerinden Ankara Kalesi’ne, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Augustus Tapınağı’na, Roma Hamamı’ndan Hamamönü’ne ve Cumhuriyetimizin simge yapılarına kadar başkentimiz, farklı dönemlerin izlerini aynı şehirde buluşturan çok güçlü bir kültür mirasına sahip.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni beşinci kez Ankara’da gerçekleştirirken amacımız, bu büyük mirası yalnızca hatırlamak değil; Ankaralılarla, gençlerle, çocuklarla ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerle birlikte yeniden keşfetmek. Dokuz gün boyunca Ankara’nın farklı noktalarını kültür ve sanatın canlı mekanlarına dönüştürecek, sanatın her alanından seçkin örnekleri başkentlilerin erişimine sunacağız.”

ANKARA’NIN KÜLTÜR MİRASI SANATIN FARKLI DİSİPLİNLERİYLE BULUŞACAK

Ankara Kültür Yolu Festivali, başkentin tarihi ve kültürel mirasını şehrin önemli müze, kültür ve sanat mekânlarıyla birlikte festival deneyiminin merkezine taşıyacak.

Gordion Antik Kenti ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren kültürel miras alanlarıyla Ankara, festival kapsamında Anadolu’nun çok katmanlı tarihini görünür kılan önemli duraklardan biri olacak. CSO Ada Ankara, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, PTT Pul Müzesi, MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Türk Hava Kurumu Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ve kentin farklı kültür-sanat noktalarında düzenlenecek etkinlikler, Ankara’nın kültürel haritasını festival boyunca hareketlendirecek.

Festival kapsamında farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergilerin yanı sıra söyleşiler, paneller, müze gezileri ve atölyeler de gerçekleştirilecek.

BAŞKENTİN LEZZETLERİ 50’DEN FAZLA LEZZET NOKTASI’NDA BULUŞACAK

Ankara Kültür Yolu Festivali’nin önemli başlıklarından biri de gastronomi olacak.

Ankara’nın yöresel mutfak kültürü, festival kapsamında oluşturulacak 50’den fazla Lezzet Noktası aracılığıyla ziyaretçilerin keşfine sunulacak. Ankara tava, Ankara simidi, Beypazarı güveci, Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, İnceğiz çorbası, öllüğün körü, efelek sarması ve bazlama gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra Beypazarı havucu, Çubuk vişnesi ve Ankara armudu gibi kentin öne çıkan ürünleri de gastronomi rotasının parçaları olacak.

Beypazarı’nın 80 katlı baklavasından Çubuk’un geleneksel turşuculuğuna, Kalecik’in bağcılık kültüründen Kızılcahamam’ın yöresel ürünlerine kadar Ankara’nın ilçelerinde yaşatılan farklı üretim ve mutfak gelenekleri de festival süresince ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalin gastronomi programına Şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yapacak. Şef Cüneyt Asan, akademisyen şef Asuman Kerkez, Şef Doğa Çitçi, Şef Sezai Ömer Erdoğan, Şef Zeki Açıköz, Şef Kemal Can Yurttaş, Tarım, Gıda ve Yemek kültürü Araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl, yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, şef Bedrettin Aydoğdu ve şef Gökhan Aksoy ise konuk şefler olarak Ankara mutfağının farklı yönlerini ele alacak.

BAŞKENT MİLLET BAHÇESİ’NDE DOKUZ GÜN BOYUNCA MÜZİK

Festival akşamlarında ise Ankara’nın buluşma noktalarından biri Başkent Millet Bahçesi olacak.

Dokuz gün boyunca gerçekleştirilecek konser programında Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Uluğ, Poizi, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz Ankaralılarla buluşacak.

Festivalin konser programı bununla sınırlı kalmayacak. CSO Ada Ankara başta olmak üzere kentin farklı kültür-sanat mekânlarında klasik müzikten caza, geleneksel müziklerden dünya müziğine uzanan çok sayıda özel konser ve dinleti gerçekleştirilecek.

Royal Philharmonic Orchestra, National Arab Orchestra, Kerem Görsev Trio feat. Engin Recepoğulları, Aytaç Doğan Quartet, Dolapdere Big Gang & Hüsnü Şenlendirici gibi farklı müzik anlayışlarını bir araya getiren isim ve topluluklar da festival programında yer alacak.

🔴Başkent, 19-27 Eylül'de kültürün, sanatın ve lezzetin buluşma noktası olacak!



📌 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 19–27 Eylül tarihlerinde 19’uncu durağı Ankara’da gerçekleştirilecek.



📌 Ankara Kültür Yolu Festivali, beşinci kez… pic.twitter.com/z3ZNKj9cG7 — Mynet (@mynet) September 15, 2026

SAHNENİN FARKLI DİSİPLİNLERİ ANKARA’DA BULUŞACAK

Ankara Kültür Yolu Festivali, müzik programının yanı sıra opera, bale, dans, tiyatro ve müzikali de başkent seyircisiyle buluşturacak.

CSO Ada Ankara’da Kafkas Rüzgârı, Şiirin ve Ezginin Dansı ve Yazıt dans gösterileri sahnelenirken, Opera Sahnesi’nde Don Giovanni operası ve Tango Tutkusu balesi sanatseverlerle buluşacak.

Öteki Ankara müzikali Akün Sahnesi’nde, Gangster müzikali ise Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon’da izleyici karşısına çıkacak.

Festival kapsamında ayrıca farklı mekanlarda belgesel film gösterimleri, masal canlandırmaları ve özel performanslar gerçekleştirilecek.

SERGİLER, SÖYLEŞİLER VE ATÖLYELERLE SANATIN HER HALİ BAŞKENT’TE

Festival boyunca Ankara’nın farklı noktalarında çok sayıda sergi sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri, Yaşayan Miras: Ankara Sergisi, Ankara Resimleniyor, İki Ülkenin Kültürel Miraslarından Çağdaş Bir Seçki: Minhwa & Minyatür, Mitler, Düşler, Masallar Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı, Bir Savaşın Görsel Anatomisi, Kudüs, Taşlar ve Kuşlar: Sumud, Ah Güzel İstanbul, Paranın Yolculuğu ve farklı temalardaki çok sayıda sergi, festival ziyaretçilerine farklı sanat deneyimleri sunacak.

Söyleşi ve panel programlarında ise Ankara’nın kültürel mirasından geleneksel sanatlara, modadan sinemaya, edebiyattan mitolojiye kadar farklı başlıklar ele alınacak.

Festival süresince düzenlenecek atölyelerde de katılımcılar kültürel mirasın farklı alanlarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak. Keçe, ebru, çini, seramik, mozaik, ahşap oyma, tezhip, deri işleme, ipek iğne oyası, alevde cam şekillendirme ve geleneksel oyuncak tasarımı gibi atölyeler yetişkin ve çocuk katılımcıları ağırlayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN DOKUZ GÜNLÜK KEŞİF VE EĞLENCE

Ankara Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar da özel bir programla festivalin merkezinde yer alacak.

Çocuk tiyatroları, müzikaller, yaratıcı yazarlık buluşmaları, drama çalışmaları, geleneksel gösteri sanatları, müze etkinlikleri ve sanat atölyeleriyle minik ziyaretçiler kültür ve sanatla iç içe bir festival deneyimi yaşayacak.

Elsa Çocuk Müzikali, Dansın Melodisi, Palyaçolar Sirki Müzikali, Bremen Mızıkacıları, Nasreddin Hoca ile Keloğlan Çocuk Masalı, Elsa Nerede? Dedektif Olaf Macera Peşinde ve Karagöz’ün Türküsü çocukların izleyebileceği yapımlar arasında yer alacak.

Başkent Millet Bahçesi’nde kurulacak Çocuk Köyü’nde gerçekleştirilecek etkinlikler ve Etnospor faaliyetleri de festival boyunca çocukları bekleyecek.



ANKARA’NIN HER KÖŞESİNDE FESTİVAL ATMOSFERİ

Ankara Kültür Yolu Festivali yalnızca salonlarda ve müzelerde değil, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerle de başkentin günlük yaşamına eşlik edecek.

Hamamönü, Hamamarkası ve Ulucanlar sanat sokaklarında düzenlenecek etkinlikler; FotoMaraton Ankara, rehberli müze gezileri, Gordion III. Uluslararası Arkeofilm Festivali, Afrika Yemek Kültürü ve Afrika Kahve Atölyesi gibi programlar festival deneyimini şehrin farklı noktalarına taşıyacak.

Gordion III. Uluslararası Arkeofilm Festivali ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Gordion’un tarihî ve arkeolojik mirası sinema ve belgesel anlatılarıyla yeniden ele alınacak.

Türk Hava Kurumu Müzesi’nde gerçekleştirilecek VR Gözlük Simülatörü ile ziyaretçiler sanal ortamda paraşütle atlayış deneyimi yaşarken, farklı mekânlarda düzenlenecek canlı performanslar da festivalin sokaklara yayılan enerjisine katkı sağlayacak.

Ankara Kültür Yolu Festivali, 19–27 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca başkentin farklı noktalarında kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.