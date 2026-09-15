HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Çocuğunuz çantasını böyle taşıyorsa dikkat! Boyun, omuz ve sırtı etkileyebilir

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimi Uzm. Dr. Serdar Yurtçu, çanta seçimi ve kullanımında yapılacak küçük hataların çocukların duruş gelişimini etkileyebileceğine dikkat çekerek velilere önemli uyarılarda bulundu.

Çocuğunuz çantasını böyle taşıyorsa dikkat! Boyun, omuz ve sırtı etkileyebilir
Gökçen Kökden

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların günlük yaşamında uzun saatler boyunca taşıdığı okul çantaları da yeniden gündeme geldi. Ders kitapları, defterler, beslenme çantası ve çeşitli kişisel eşyalarla ağırlaşan çantalar, özellikle gelişim çağındaki çocuklarda omurga ve kas-iskelet sistemi üzerinde ek yük oluşturabiliyor. Çocukların büyüme ve gelişme döneminde olduklarını hatırlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimi Uzm. Dr. Serdar Yurtçu, "Çantanın yalnızca ağır olması değil, nasıl taşındığı da önem taşıyor" diyerek velilerin çanta seçimi ve kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

ÇANTANIN AĞIRLIĞI KADAR VÜCUDA NASIL DAĞILDIĞI DA ÖNEMLİ

Çocuğunuz çantasını böyle taşıyorsa dikkat! Boyun, omuz ve sırtı etkileyebilir 1

Çocukların okul çantalarını çoğu zaman tek omuzda taşıdığını veya çantayı sırtlarına uygun şekilde yerleştirmediğini belirten Uzm. Dr. Yurtçu, bu durumun vücudun yük dağılımını değiştirebileceğini ifade etti. Uzm. Dr. Yurtçu, "Ağır bir çantanın tek omuzda taşınması, çocuğun gövdesini yana doğru eğmesine veya öne doğru taşımasına neden olabilir. Çantanın uzun süre ve yanlış pozisyonda taşınması; boyun, omuz ve sırt bölgesinde ağrı, kas yorgunluğu ve duruş bozuklukları gibi şikâyetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yalnızca çantanın ağırlığına değil, çocuğun çantayı taşıma şekline de dikkat edilmelidir. Genel olarak okul çantasının çocuğun vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10-15'ini aşmaması önerilir. Ancak çocuğun fiziksel gelişimi, taşıma süresi ve çantanın kullanım şekli de değerlendirilmelidir. Çocuğun çantayı taşırken öne doğru eğilmesi, omuzlarını belirgin şekilde aşağı çekmesi veya yürüyüşünün değişmesi, çantanın ağır geldiğinin önemli işaretleri olabilir" ifadelerini kullandı.

VELİLER ÇANTA SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzm. Dr. Serdar Yurtçu, okul çantası seçiminde estetikten önce çocuğun sağlığının ve ergonominin dikkate alınması gerektiğini belirterek "İki omuz askısı bulunan çantalar tercih edilmeli. Çanta tek omuzda taşınmamalı. Omuz askıları geniş, yumuşak ve ayarlanabilir olmalı. Çanta, çocuğun sırtına mümkün olduğunca yakın durmalı ve bel hizasının belirgin şekilde altına sarkmamalı. Çantanın gereğinden büyük olması, çocuğun daha fazla eşya taşımasına neden olabileceğinden çocuğun yaşına ve vücut yapısına uygun boyutta çanta seçilmeli. Her gün kullanılmayan kitap, oyuncak ve diğer eşyalar çantadan çıkarılmalı. Ağır malzemeler mümkün olduğunca sırta yakın bölümlere yerleştirilmeli. Çantanın ağırlığı düzenli olarak kontrol edilmeli ve çocuğun çantayı taşırken duruşu gözlemlenmelidir" dedi.

ÇOCUĞUN AĞRISINI BÜYÜMENİN DOĞAL BİR PARÇASI OLARAK GÖRMEYİN

Çocukların boyun, omuz veya sırt ağrılarını her zaman büyüme sürecinin doğal bir parçası olarak değerlendirmemek gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Yurtçu, "Tekrarlayan veya giderek artan ağrı, uyuşma, güçsüzlük, belirgin duruş değişikliği ya da çantayı taşımakta zorlanma gibi durumlarda çocuğun hekim tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Çocukluk döneminde kazanılan doğru duruş ve hareket alışkanlıkları, ilerleyen yaşlarda kas-iskelet sistemi sağlığı açısından önemli bir temel oluşturur. Bu nedenle okul çantasını yalnızca bir eğitim materyali olarak değil, çocuğun her gün taşıdığı fiziksel bir yük olarak değerlendirmek gerekir. Doğru çanta seçimi, doğru kullanım ve gereksiz ağırlıkların azaltılması, çocuklarımızın sağlıklı bir okul yaşamı sürdürmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özcan Deniz konserinde çıkan olayda bir kişi bıçaklandıÖzcan Deniz konserinde çıkan olayda bir kişi bıçaklandı
Prostat kanserinde erken tanı ve kişiye özel tedavi öne çıkıyorProstat kanserinde erken tanı ve kişiye özel tedavi öne çıkıyor

Anahtar Kelimeler:
okul sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.