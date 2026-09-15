Çocuğunuz çantasını böyle taşıyorsa dikkat! Boyun, omuz ve sırtı etkileyebilir

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların günlük yaşamında uzun saatler boyunca taşıdığı okul çantaları da yeniden gündeme geldi. Ders kitapları, defterler, beslenme çantası ve çeşitli kişisel eşyalarla ağırlaşan çantalar, özellikle gelişim çağındaki çocuklarda omurga ve kas-iskelet sistemi üzerinde ek yük oluşturabiliyor. Çocukların büyüme ve gelişme döneminde olduklarını hatırlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimi Uzm. Dr. Serdar Yurtçu, "Çantanın yalnızca ağır olması değil, nasıl taşındığı da önem taşıyor" diyerek velilerin çanta seçimi ve kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

ÇANTANIN AĞIRLIĞI KADAR VÜCUDA NASIL DAĞILDIĞI DA ÖNEMLİ

Çocukların okul çantalarını çoğu zaman tek omuzda taşıdığını veya çantayı sırtlarına uygun şekilde yerleştirmediğini belirten Uzm. Dr. Yurtçu, bu durumun vücudun yük dağılımını değiştirebileceğini ifade etti. Uzm. Dr. Yurtçu, "Ağır bir çantanın tek omuzda taşınması, çocuğun gövdesini yana doğru eğmesine veya öne doğru taşımasına neden olabilir. Çantanın uzun süre ve yanlış pozisyonda taşınması; boyun, omuz ve sırt bölgesinde ağrı, kas yorgunluğu ve duruş bozuklukları gibi şikâyetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yalnızca çantanın ağırlığına değil, çocuğun çantayı taşıma şekline de dikkat edilmelidir. Genel olarak okul çantasının çocuğun vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10-15'ini aşmaması önerilir. Ancak çocuğun fiziksel gelişimi, taşıma süresi ve çantanın kullanım şekli de değerlendirilmelidir. Çocuğun çantayı taşırken öne doğru eğilmesi, omuzlarını belirgin şekilde aşağı çekmesi veya yürüyüşünün değişmesi, çantanın ağır geldiğinin önemli işaretleri olabilir" ifadelerini kullandı.

VELİLER ÇANTA SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzm. Dr. Serdar Yurtçu, okul çantası seçiminde estetikten önce çocuğun sağlığının ve ergonominin dikkate alınması gerektiğini belirterek "İki omuz askısı bulunan çantalar tercih edilmeli. Çanta tek omuzda taşınmamalı. Omuz askıları geniş, yumuşak ve ayarlanabilir olmalı. Çanta, çocuğun sırtına mümkün olduğunca yakın durmalı ve bel hizasının belirgin şekilde altına sarkmamalı. Çantanın gereğinden büyük olması, çocuğun daha fazla eşya taşımasına neden olabileceğinden çocuğun yaşına ve vücut yapısına uygun boyutta çanta seçilmeli. Her gün kullanılmayan kitap, oyuncak ve diğer eşyalar çantadan çıkarılmalı. Ağır malzemeler mümkün olduğunca sırta yakın bölümlere yerleştirilmeli. Çantanın ağırlığı düzenli olarak kontrol edilmeli ve çocuğun çantayı taşırken duruşu gözlemlenmelidir" dedi.

ÇOCUĞUN AĞRISINI BÜYÜMENİN DOĞAL BİR PARÇASI OLARAK GÖRMEYİN

Çocukların boyun, omuz veya sırt ağrılarını her zaman büyüme sürecinin doğal bir parçası olarak değerlendirmemek gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Yurtçu, "Tekrarlayan veya giderek artan ağrı, uyuşma, güçsüzlük, belirgin duruş değişikliği ya da çantayı taşımakta zorlanma gibi durumlarda çocuğun hekim tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Çocukluk döneminde kazanılan doğru duruş ve hareket alışkanlıkları, ilerleyen yaşlarda kas-iskelet sistemi sağlığı açısından önemli bir temel oluşturur. Bu nedenle okul çantasını yalnızca bir eğitim materyali olarak değil, çocuğun her gün taşıdığı fiziksel bir yük olarak değerlendirmek gerekir. Doğru çanta seçimi, doğru kullanım ve gereksiz ağırlıkların azaltılması, çocuklarımızın sağlıklı bir okul yaşamı sürdürmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.