Bilecik'te servis şoförlerine öğrenci güvenliği eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, öğrenci servis aracı şoförlerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.Eğitim kapsamında şoförlere, öğrenci güvenliği, servis araçları mevzuatı, iletişim ve davranış kuralları başlıklarında bilgiler verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, öğrenci servis aracı şoförlerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Eğitim kapsamında şoförlere, öğrenci güvenliği, servis araçları mevzuatı, iletişim ve davranış kuralları başlıklarında bilgiler verildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması ve trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yapılan çalışmalara dikkat çekildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Öğrencilerimizin güvenliği için bu tür eğitim faaliyetleri aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Bilecik
