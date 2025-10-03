HABER

Bilecik’te seyir halinde kamyonet devrilirken, sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet yolun sağ tarafına devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Hazar Gönüllü

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı-Yenipazar karayolunda seyir halinde bulunan kamyonet sürücüsü Ömer Y., yağışın etkisiyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafına devrilirken, sürücüsü yaralandı. Baş ve bel bölgelerinden yaralanan araç sürücüsü Ömer Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bilecik
