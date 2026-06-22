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Bilecik’te su motoru devrildi, 1 yaralı

Bilecik’te su motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Olay, Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy köy yolunda meydana geldi.

Bilecik’te su motoru devrildi, 1 yaralı

Bilecik’te su motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasına gitmek üzere seyir halinde olan Mehmet S. idaresindeki su motoru, traktör piminde meydana gelen arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç yan yatarak devrildi. Kazada sürücü Mehmet S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, araçta yolcu olarak bulunan eşi Emine S. ise kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlattı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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