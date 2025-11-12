HABER

Bilecik’te takla atan otomobil yan yattı: 3 yaralı

Bilecik’te kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yan yattığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Merkez ilçesi Vezirhan beldesi çıkışı Gülümbe rampaları mevkiinde meydana geldi.

Kaza, Merkez ilçesi Vezirhan beldesi çıkışı Gülümbe rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Tekin D.Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yan yattı. Kaza sırasında otomobilde yolcu olarak bulunan Abuzer K., Mehmet Hakan Y. ve Baran İ. isimli 3 şahıs hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların Bilecik Devlet Hastanesi’nde kaldırıldığı öğrenildi
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik kaza
