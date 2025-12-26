HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bilecik’te yağış kazayı beraberinde getirdi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde ıslak yol nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te yağış kazayı beraberinde getirdi

Edinilen bilgilere göre, kaza dün gece Söğüt - Eskişehir yolu Gündüzbey Köyü giriş mevkiinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden Söğüt yönüne seyir halinde olan M.Y. idaresindeki otomobil, yolun ıslak olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen İ.D. yönetimindeki tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Y.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından yol kısa süreli kontrollü olarak trafiğe açık tutulurken, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik’te yağış kazayı beraberinde getirdi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzon’da çalıntı araçla kırmızı ışık ihlali: 1 ölüTrabzon’da çalıntı araçla kırmızı ışık ihlali: 1 ölü
Araç yangınını vatandaşlar söndürdüAraç yangınını vatandaşlar söndürdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.