Bilecik’te yağış kazayı beraberinde getirdi

Edinilen bilgilere göre, kaza dün gece Söğüt - Eskişehir yolu Gündüzbey Köyü giriş mevkiinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden Söğüt yönüne seyir halinde olan M.Y. idaresindeki otomobil, yolun ıslak olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen İ.D. yönetimindeki tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Y.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından yol kısa süreli kontrollü olarak trafiğe açık tutulurken, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır