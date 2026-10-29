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Bilecik’te yol kontrolünde uyuşturucu hap ele geçirildi

Bilecik’te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde bir şahsın üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bir araç durduruldu.

Bilecik’te yol kontrolünde uyuşturucu hap ele geçirildi

Bilecik’te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde bir şahsın üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bir araç durduruldu. Araçta bulunan 3 şahıstan F.Ö.’nün üzerinde yapılan aramada 7 adet uyuşturucu niteliğinde hap bulundu.

Olayla ilgili F.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bilecik
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