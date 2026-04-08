Bilecik’teki tefecilik operasyonu

Bilecik’te jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda yaklaşık 4 milyon TL değerinde senet ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında A.O.T.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında A.O.T. isimli şahsın Bilecik’in Söğüt ilçesinde nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptığı tespit edildi. Yapılan araştırmaların ardından şüpheliye ait 2 ayrı adres ve eklentilerinde gerçekleştirilen adli aramalarda 1 adet alacak-verecek defteri ile 13 farklı şahsa ait toplam 3 milyon 986 bin 560 TL değerinde imzalı ve imzasız 42 adet boş ve dolu senet koçanı ele geçirildi. Zanlı yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

