Bilgisayar adı nasıl değiştirilir? Windows 10 ve Windows 11'de bilgisayar ismi değiştirme

Bilgisayara ya da laptopa işletim sistemi yüklendiğinde, otomatik olarak harf ve rakamlardan oluşan bir isim verilir. Genellikle "Desktop-XXXX" gibi rastgele bir isim olur ve herhangi bir anlam taşımaz; sadece cihazı tanımaya yarar. Kişisel kullanımda bu ismin pek önemi yoktur. Ancak bilgisayarınızı bir ağda, özellikle bir ev ağı ya da iş grubunda kullanıyorsanız, bu rastgele isim kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü ne bilgisayarın görevini ne de kimin kullandığını belli eder. Böyle durumlarda bilgisayar adını değiştirmek daha anlamlı ve kullanışlı hale gelir. Bu yüzden bilgisayar adının nasıl değiştirileceğini bilmek önemlidir.

Bilgisayar adı nasıl değiştirilir?

Bilgisayar adı değiştirme ihtiyacı çeşitli nedenlerden oluşabilir. Bu noktada kullanıcılar bilgisayar adını nasıl değiştireceklerini merak ederler. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda bilgisayar adını değiştirmek oldukça basit bir işlemdir. Fakat bilgisayarın adını değiştirebilmek için yönetici izni olan bir oturum açılması gerekir.

Windows 10'da bilgisayar ismi değiştirme

Windows 10’da bilgisayar adını değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Son alttaki Windows simgesi'ne tıklayın.

Ayarlar > Sistem > Hakkında yolunu izleyin.

Sağ tarafta yer alan "Bu bilgisayarı yeniden adlandır" butonuna tıklayın.

Yeni bilgisayar adını yazın ve "İleri" butonuna basın.

Değişikliğin geçerli olması için bilgisayarı yeniden başlatmak gerekir. Windows 11'de bilgisayar ismi değiştirme

Windows 11’de kullanıcı adını değiştirmek isteyen kişilerin takip etmesi gereken adımlar ise şu şekildedir: