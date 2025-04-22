HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Bilgisayar başında çalışanlar için göz yorgunluğunu azaltan 5 ipucu

Gözlerin aşırı zorlanması, uzun süre odaklanma, doktor tarafından önerilmesine rağmen numaralı olan gözlükleri gerektiği zamanlarda ya da sürekli olarak takmama gibi durumlar gözlerde yorgunluğa ve ilerleyerek farklı başka hastalıklara neden olabilmektedir.

Bilgisayar başında çalışanlar için göz yorgunluğunu azaltan 5 ipucu
Ferhan Petek

Genel olarak okula giden ya da çalışan insanların bilgisayar ekranına ya da dijital cihazlara çok fazla maruz kalması nedeni ile çeşitli fiziksel rahatsızlıklar oluşabilir. Bunların başında sırt ağrısı, duruş bozukluğu ya da göz yorgunluğu gibi durumlar gelir. Günümüzün en sık yaşanan rahatsızlıklarından biri de göz yorgunluğu ve gözlerle ilgili sorunlardır.

Göz yorgunluğu kimlerde neden görülür?

Özellikle son yıllarda dijital dünyanın öne çıkması ve teknolojinin hayatın her alanında olması nedeniyle insanların fiziksel ve ruhsal şikayetleri de şekillenmiş ve yeni bir boyut kazanmıştır. Göz yorgunluğu da bu durumun sonuçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Bilgisayarlara aşırı maruz kalan gözlerde yorgunluk sorunu yaşanmakta ve gözlük takanların ya da göz sorunları yaşayan kişilerin sayısı günden güne artmaktadır.

En çok öğrencilerde ve masa başı işlerde çalışan kişilerde görülen göz yorgunluğunun çeşitli nedenleri ve belirtileri bulunur. Belirtiler genel olarak şu şekilde ortaya çıkar:

  • Gözlerde ve göz çevresinde ağrı hissi
  • Alın kısmında ağrı oluşması
  • Gözlerde yanma
  • Bulanık görme durumu
  • Gözlerde kuruluk
  • Baş ağrıları
  • Boyunda ve omuzda ağrı hissi

Çalışılması gereken süre boyunca bilgisayar başında duran kişiler dijital göz yorgunluğu olarak da bilinen bir rahatsızlık hissi yaşayabilirler. Uyku ve beslenmede düzensizlik de bu durumu tetikleyebilen nedenler arasında yer almaktadır.

Bilgisayar başında çalışanlar için göz yorgunluğunu azaltan 5 ipucu nedir?

Bilgisayar başında uzun saatler çalışması gereken kişilerde çeşitli rahatsızlıklar görülür. Bunların başında da göz yorgunluğu gelir. Görsel olarak da belli olan bu durum başka belirtiler ile de kendini gösterebilmektedir. Belirtiler görüldüğünde ve gözlerle ilgili bir sorun yaşandığı zamanlarda vakit kaybetmeden bir göz doktoruna gidilmesi gerekir. Özellikle uzun süren baş ağrıları, görmede zorluk yaşama, gözlerde yanma ya da ağrı veya kuru göz problemi yaşanıyorsa mutlaka doktora danışılmalıdır.

Bilgisayar başında çalışan kişiler için göz yorgunluğu sorununu azaltmaya yarayan beş ipucu şu şekilde sıralanabilir:

  • Ekrana uzun süre bakarak çalışılmamalı, belli aralıklarla gözler dinlendirilmelidir. Bunun için 20 dakikada bir 5-6 metre uzaklığa 20 saniye boyunca bakılmalıdır. Bu küçük molalarla gözler dinlendirilerek göz yorgunluğunun önüne geçilebilir.
  • Günlük göz kırpma sayısını bilinçli olarak arttırmak faydalı olabilmektedir.
  • Ekranın görüntü ayarları ve parlaklığı rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamalıdır.
  • Ekrandan gelen mavi ışığı bloke edecek gözlükler ya da ekran filtreleri kullanılmalıdır.
  • Düzenli olarak belli aralıklarla detaylı bir göz muayenesine girilmelidir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırsatçılara bakanlıktan ceza yağdı!Fırsatçılara bakanlıktan ceza yağdı!
Bitlis’te tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıBitlis’te tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
bilgisayar sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
120 yıllık çay devi son günlerini yaşıyor!

120 yıllık çay devi son günlerini yaşıyor!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

Beynine pıhtı attı: Danca konuşmaya başladı!

Beynine pıhtı attı: Danca konuşmaya başladı!

"Eli kulağında" diyerek uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak!

"Eli kulağında" diyerek uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak!

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

Yer: Bahçelievler... Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! Belletmen tutuklandı, 17 çocuk pedagog eşliğinde ifade verdi

Yer: Bahçelievler... Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! Belletmen tutuklandı, 17 çocuk pedagog eşliğinde ifade verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.