Bilgisayar nasıl hızlandırılır? Bilgisayar hızlandırma yöntemleri

Yavaş çalışan masaüstü bilgisayarlar, tabletler ya da diğer mobil cihazlar özellikle günümüz çağında tercih edilmez ve yavaş çalışmaları bir sorun olarak değerlendirilir. Dizüstü bilgisayarlar ya da masaüstü bilgisayarlar zaman içinde ya da farklı kullanım hatalarına bağlı olarak hız kaybedebilirler. Hızı düşen ya da kullanım alanına göre hızı yeterli olmayan bilgisayarlar kullanıcılar için ciddi bir sorun haline gelebilmektedir.

Çeşitli işlemler yapılarak, servislerden ya da bu alanda uzman kişilerden yardım alınarak mevcut bilgisayarın hızının arttırılması ve iyileştirilmesi mümkün olabilmektedir. Bilgisayarların her geçen gün biraz daha yavaşlaması, Windows ya da diğer programların başlatılmasının çok uzun sürmesi ciddi bir problem haline gelebilmektedir. Ancak bu sorunun da bir hatta birden fazla çözümü bulunmaktadır. Birkaç adım uygulanarak cihazları hızlandırabilmek ya da eski hızını geri kazandırabilmek mümkündür.

Bilgisayar nasıl hızlandırılır?

Bilgisayarlar da tüm diğer elektronik cihazlar gibi doğru bir kullanıma ve düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Bu bakımları zamanında ve doğru şekilde yapılmayan bilgisayarlar da zaman içinde hızını ve performansını kaybedebilir ve yavaşlayabilir. Özellikle hız çağı olan ve hızın günden güne daha da önem kazandığı günümüzde bilgisayarların hızını kaybetmesi ciddi bir sorun olarak kabul edilmektedir.

Kullanıcılar, hızı yavaşlayan bilgisayarlardan ümitlerini kesip, yeni cihaz alma kararına doğru yönelseler de aslında yavaşlayan bilgisayarlar için bazı çözümler bulunmaktadır. Çeşitli adımlar takip ederek bilgisayar hızlandırabilmek mümkün olabilmektedir. Bu sayede yeni bir bilgisayar almaya ya da bilgisayar için çeşitli masraflar yapmaya da gereksinim olmaz.

Hızı düşen bilgisayarları hızlandırmak için öncelikle hızın düşme nedenlerini bilmek gerekmektedir. Doğru bilgisayar hızlandırma yönteminin kullanılması için bilgisayarın hangi nedenle yavaşladığı bilinmelidir. Sadece zaman geçtiği için ve bilgisayar eskidiği için bilgisayar hızını kaybetmiş olmayabilir. Aşırı yüklemeler, yüksek boyutlardaki programlar gibi türlü nedenler bilgisayarın yavaşlamasına neden olabilmektedir.

Bilgisayar hızlandırma yöntemleri nelerdir?

Bilgisayarlarda en çok karşı karşıya kalınan performans sorunlarından biri de bilgisayarın yavaşlamasıdır. Bunun dışında diskin yüksek kullanımı, kasmalar, donmalar da bilgisayarların performanslarının düşmesine neden olan durumlar arasında yer almaktadır.

Cihazların zaman içinde yavaşlaması hem normal kabul edilen hem de çok yaygın bir sorun olarak kabul edilmektedir. Bu durum çeşitli uygulamalar, çok fazla sayıda program yüklenmesi, belleğin dolması ya da çok uzun süre bilgisayarın açık tutulması gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilmektedir.

Düzenli bakım gerektiren bilgisayarlarda belli bir periyotta şu bakımlar yapılmalıdır:

Virüs taramaları

RAM ve bağlantı kontrolü

Sabit disk kontrolü

Güncellemeler

İç temizliğin yapılması

Fiziksel temizliğin yapılması

Disk temizleme araçları ile bilgisayarın diskinin temizlenmesi ve yer açılması

Bilgisayarların hızlanabilmesi ya da alındığından sonraki süreçte zaman içinde yavaşlayan bilgisayarın yenden eski hızını kazanabilmesi için uygulanabilecek olan yöntemlerden bazıları da şunlardır:

Geçici dosyalar silinmelidir.

Sürücüler ve yazılımlar güncellenmelidir.

RAM eklemeleri yapılmalıdır.

Varsa sabit sürücüler SSD ile değiştirilir.

Görsel efektler kaldırılır.

Kasa temizliği fiziksel olarak yapılır.

Performans iyileştirmesi ve bilgisayarın düzenli bakımı sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Bilgisayarlar donanımsal ve yazılımsal olarak kontrol edilmelidir.

Bilgisayarın ana bileşeni olan ana kartın kontrolü yapılmalıdır.

Chipsetlerin bilgisayarın işlevselliğini etkilemesi nedeni ile bakımının yapılması gerekirse değiştirilmesi gerekmektedir.

Tüm bilgisayarlar kullanım sürelerine ve yoğunluklarına göre zaman içinde sabit disk ya da bellekleri ile ilgili sorunlar yaşayabilmektedirler. Eski bir bilgisayar masaüstü ya da dizüstü bilgisayar olması fark etmeksizin herhangi bir başka sebeple hızını kaybetmiş de olabilir. Geçici dosyaların temizlenmemesi, çok yüksek grafikleri olan oyunların indirilmesi, yüksek boyutlardaki programların kullanılması gibi çeşitli durumlar bilgisayarın günden güne yavaşlamasına neden olabilmektedir. Düzenli bakım yaptırarak ya da düzenli kontroller sağlanarak bilgisayarın yavaşlamasının önüne geçilebilmektedir.