Bilgisayar satın alma rehberi: Bilgisayar satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Yeni bir bilgisayar alınacaksa ya da mevcut bilgisayar yenilenmek isteniyorsa doğru karar verebilmek için bilgisayar satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikle bilgisayarın ne amaçla kullanılacağı, eğlence ya da iş için mi tercih edileceği belirlenmelidir. Bunun ardından masaüstü bir cihaz mı yoksa dizüstü ya da mobil bir bilgisayar mı alınması gerektiğine karar verilmelidir. İki ana bilgisayar seçeneği içinde de birçok model ve marka bulunduğu için renginden hafızasına, taşınabilirliğinden kapladığı alana kadar tüm özelikleri ayrı ayrı ve en doğru şekilde değerlendirilmelidir.

Bilgisayar alınmadan önce karar verilmesi ve net olarak belirlenmesi gereken ilk durum kullanım amacıdır. Masaüstü bilgisayarlar daha çok oyuncular tarafından tercih edilirken iş amaçlı alınacak olan bilgisayarlarda daha çok dizüstü bilgisayarlar tercih edilebilmektedir. Özellikle iş hayatında bilgisayar kullanacak olan kişiler için daha çok ergonomik ve taşınabilir cihazlar tercih sebebidir. Masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar arasındaki fiyat farkı da karar verirken bir başka tercih sebebi olarak değerlendirilir.

Alan sıkıntısı ya da taşıma ihtiyacı olmayan kişiler daha çok masaüstü bilgisayarlar tercih edebilmektedirler. Masaüstü cihaz alınacaksa yine kullanım amacına göre özelliklerine bakılmalı ve farklı modeller ve markalar birbirleri ile kıyaslamaya sokulmalıdır. İşletim sistemi de cihazın markasına göre değişkenlik gösterebilen bir başka değerlendirme konusudur. Ekran boyutundan çözünürlüğüne tüm özellikler ayrı ayrı değerlendirilerek doğru bilgisayar seçimi yapılabilir.

Eğer dizüstü bilgisayar alınacaksa, işlevi, hangi amaçla kullanılacağı dışında boyutu ve ağırlığı gibi fiziksel özelliklerine de dikkat edilmelidir. Pil ömrünün ne kadar olduğu da dizüstü bilgisayar seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer durumdur. Taşınabilir özeliği ile cazip gelen dizüstü bilgisayarların sağlam bir yapıya ve kompakt bir tasarıma da sahip olması gerekmektedir.

Bilgisayar satın alırken nelere dikkat edilmelidir?

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar satın alırken dikkat edilmesi gereken belli başlı durumların bazıları şu şekildedir: