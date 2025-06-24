Bilim dünyasında bir ilk: Yeni kan grubu keşfedildi! Ne kan alabiliyor ne verebiliyor...

Bilim dünyası, Fransa kökenli bir kadının kanında tespit edilen olağandışı bir antikorla sarsıldı. A, B, AB ve 0 kan grupları ile Rhesus (Rh) sistemine ek olarak, yeni bir kan grubu keşfedildi. Bu keşif, kan transfüzyonu ve genetik araştırmalarda çığır açabilir.

GUADELOUPE KÖKENLİ KADININ SIRA DIŞI KANI

2011 yılında, Guadeloupe kökenli bir Fransız kadının rutin sağlık kontrolü sırasında kanında alışılmadık bir antikor bulundu. Bilim insanları, bu antikorun dünyada yalnızca bu kadına özgü olduğunu belirledi. Kadının kimliği gizli tutulurken, kan grubuna "Gwada negatif" adı verildi.

RESMİ OLARAK TANINDI

Uluslararası Kan Transfüzyonu Derneği, bu yeni kan grubunu Haziran 2025’te resmi olarak tanıdı. Keşif, kan gruplarıyla ilgili mevcut bilgilere yepyeni bir boyut kazandırdı. Gwada negatif, şimdilik sadece bir kişide tespit edilmiş olsa da, genetik mutasyonların insan biyolojisindeki etkilerini anlamak için önemli bir adım.

KAN VEREMEZ VE BAŞKALARINDAN KAN ALAMAZ!

2019 yılında kadının DNA’sı üzerinde yapılan incelemeler, antikorun hem annesinden hem de babasından gelen genlerdeki mutasyonlardan kaynaklandığını ortaya koydu. Fransız Kan Enstitüsü’nün araştırmaları, kadının ne kan verebildiğini ne de başkalarından kan alabileceğini gösterdi.

BİLİM DÜNYASINDA YENİ SORULAR

Gwada negatif kan grubu, kan transfüzyonu sistemlerinde nasıl bir rol oynayacak? Benzer mutasyonlar başka bireylerde de mevcut mu? Bilim insanları, bu soruların yanıtlarını aramak için çalışmalarını sürdürüyor. Keşif, genetik çeşitliliğin ve insan biyolojisinin ne kadar karmaşık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.