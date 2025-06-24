HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Bilim dünyasında bir ilk: Yeni kan grubu keşfedildi! Ne kan alabiliyor ne verebiliyor...

Bilim dünyası, Fransa’da Guadeloupe kökenli bir kadının kanında tespit edilen olağandışı bir antikorla karşılaştı. A, B, AB ve 0 kan gruplarının ve Rhesus sistemine ek olarak, keşfedilen yeni kan grubunu duyurdu. Yalnızca bu kadında bulunan kan grubu, genetik mutasyonların insan biyolojisindeki sıradışı etkilerini ortaya koydu. Detaylar haberimizde...

Bilim dünyasında bir ilk: Yeni kan grubu keşfedildi! Ne kan alabiliyor ne verebiliyor...
Sedef Karatay

Bilim dünyası, Fransa kökenli bir kadının kanında tespit edilen olağandışı bir antikorla sarsıldı. A, B, AB ve 0 kan grupları ile Rhesus (Rh) sistemine ek olarak, yeni bir kan grubu keşfedildi. Bu keşif, kan transfüzyonu ve genetik araştırmalarda çığır açabilir.

567980

GUADELOUPE KÖKENLİ KADININ SIRA DIŞI KANI

2011 yılında, Guadeloupe kökenli bir Fransız kadının rutin sağlık kontrolü sırasında kanında alışılmadık bir antikor bulundu. Bilim insanları, bu antikorun dünyada yalnızca bu kadına özgü olduğunu belirledi. Kadının kimliği gizli tutulurken, kan grubuna "Gwada negatif" adı verildi.

RESMİ OLARAK TANINDI

Uluslararası Kan Transfüzyonu Derneği, bu yeni kan grubunu Haziran 2025’te resmi olarak tanıdı. Keşif, kan gruplarıyla ilgili mevcut bilgilere yepyeni bir boyut kazandırdı. Gwada negatif, şimdilik sadece bir kişide tespit edilmiş olsa da, genetik mutasyonların insan biyolojisindeki etkilerini anlamak için önemli bir adım.

thumbs_b_c_7c575b78410b1e1ce8a1afa8aaf925d0

KAN VEREMEZ VE BAŞKALARINDAN KAN ALAMAZ!

2019 yılında kadının DNA’sı üzerinde yapılan incelemeler, antikorun hem annesinden hem de babasından gelen genlerdeki mutasyonlardan kaynaklandığını ortaya koydu. Fransız Kan Enstitüsü’nün araştırmaları, kadının ne kan verebildiğini ne de başkalarından kan alabileceğini gösterdi.

thumbs_b_c_774f9b4672d2f22d1a09a8f901ff1e06

BİLİM DÜNYASINDA YENİ SORULAR

Gwada negatif kan grubu, kan transfüzyonu sistemlerinde nasıl bir rol oynayacak? Benzer mutasyonlar başka bireylerde de mevcut mu? Bilim insanları, bu soruların yanıtlarını aramak için çalışmalarını sürdürüyor. Keşif, genetik çeşitliliğin ve insan biyolojisinin ne kadar karmaşık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu’ndan gündem olacak çıkış: ‘Partimi kayyuma mı bırakayım?’Kılıçdaroğlu’ndan gündem olacak çıkış: ‘Partimi kayyuma mı bırakayım?’
Tavşanlı’da feci kaza! 2 araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıTavşanlı’da feci kaza! 2 araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
genetik antikor mutasyon bilimsel araştırma fransız kan grubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Petrol fiyatları 5 ayın zirvesindeydi! Bir anda yere çakıldı

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesindeydi! Bir anda yere çakıldı

'Avrupa işçi sınıfına ucuz yazlık temin etmek zorunda mıyız'

'Avrupa işçi sınıfına ucuz yazlık temin etmek zorunda mıyız'

Son dakika! Hem emniyette hem TSK'da dev operasyon! Çoğu görevde 200'ye yakın şüpheli için gözaltı kararı...

Son dakika! Hem emniyette hem TSK'da dev operasyon! Çoğu görevde 200'ye yakın şüpheli için gözaltı kararı...

Trump’ın ateşkes açıklamasından saatler sonra İran’dan yeni füze saldırısı! İsrail ordusu duyurdu

Trump’ın ateşkes açıklamasından saatler sonra İran’dan yeni füze saldırısı! İsrail ordusu duyurdu

Güzelleşmek isterken kabus yaşadı: Bakanlık harekete geçti!

Güzelleşmek isterken kabus yaşadı: Bakanlık harekete geçti!

Herkes onu bu fotoğrafla tanıdı! 82 yaşında gelinlik giyip düğün yapmıştı! Cesedi çalılıkta bulundu

Herkes onu bu fotoğrafla tanıdı! 82 yaşında gelinlik giyip düğün yapmıştı! Cesedi çalılıkta bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.