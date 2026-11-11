HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bilim insanları 17 yıl sonra gerçeği öğrendi! Yeni tür keşfedildi

Endonezya'da 2009 yılında bir mağarada bulunan fosilleşmiş bacak kemiği, bilim dünyasında dikkat çekici bir keşfe yol açtı. Tam 17 yıl boyunca önemi anlaşılamayan kemiğin, 190 bin ila 120 bin yıl önce yaşamış, tavuğa benzeyen dev bir kuş türüne ait olduğu belirlendi. Araştırmacılar, nesli tükenen bu türün, "Hobbitler" olarak bilinen eski insanlarla aynı adada yaşadığını ortaya koydu.

Bilim insanları 17 yıl sonra gerçeği öğrendi! Yeni tür keşfedildi
Sariye Nur Dönmez

Endonezya'nın Flores Adası'ndaki Liang Bua Mağarası'nda 2009 yılında, mağara tabanının yaklaşık 7 metre altında bulunan fosil yeniden incelendi.

Daha önce kısa boyları nedeniyle "Hobbitler" olarak adlandırılan Homo floresiensis türüne ait kalıntıların keşfedildiği mağarada, bu kez daha önce bilinmeyen bir kuş türü tespit edildi.

Bilim insanları, Pleistosen döneminde 190 bin ila 120 bin yıl önce yaşadığı belirlenen türe Megapodius rokusi adını verdi.

HOBBİTLERLE AYNI ADADA YAŞAMIŞ

Yaklaşık 3 fit 6 inç boyundaki eski insanlarla aynı dönemde yaşayan dev kuşun, cüce filler ve dev leyleklerle de aynı yaşam alanını paylaştığı belirtildi.

Türün, ait olduğu cinsin bugüne kadar bilinen en büyük üyesi olduğu düşünülüyor.

3,9 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAYDI

Fosilin bir kuşa ait olduğunu ilk fark eden isim Endonezyalı zooarkeolog Rokus Due Awe oldu.

Bilim insanları 17 yıl sonra gerçeği öğrendi! Yeni tür keşfedildi 1

Bergen Üniversitesi Müzesi'nden paleontolog Hanneke Meijer ve ekibi, sağ bacağın ayak parmaklarına bağlanan tarsometatarsus kemiğinin alt bölümünü inceledi.

Bilim insanları 17 yıl sonra gerçeği öğrendi! Yeni tür keşfedildi 2

Independent'ın yer verdiği habere göre, parmak eklemlerinden birinin alışılmadık biçimde dışa dönük, diğerinin ise belirgin bir oluk ve yuvarlak çöküntüye sahip olduğu belirlendi.

Yaşayan ve nesli tükenmiş türlerle yapılan karşılaştırmalar, bu özelliklerin daha önce görülmediğini ortaya koydu.

Kemik ölçümlerine dayanan hesaplamalarda kuşun yaklaşık 3,9 kilogram (8,6 libre) ağırlığında olduğu tahmin edildi. Bu değer, adadaki yaşayan en yakın akrabalarının birkaç katına karşılık geliyor. Ancak et üretimi için yetiştirilen bazı modern evcil tavuklardan daha ağır olduğu anlamına gelmiyor.

YUMURTALARINI TOPRAĞIN SICAKLIĞIYLA KULUÇKAYA YATIRIYORDU

Yeni türün, yumurtalarını büyük toprak yığınlarına veya yer altındaki yuvalara gömerek doğal ısıyla kuluçkaya yatıran megapod kuşları grubuna ait olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, gelecekte bulunacak fosillerin türün evrimi, davranışları ve neslinin tükenme nedenlerine ışık tutmasını bekliyor.

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da kazı sırasında hasar gören doğal gaz borusu alev aldıAnkara'da kazı sırasında hasar gören doğal gaz borusu alev aldı
Silivri'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralıSilivri'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Endonezya araştırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.