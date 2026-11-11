Bilim insanları 17 yıl sonra gerçeği öğrendi! Yeni tür keşfedildi

Endonezya'nın Flores Adası'ndaki Liang Bua Mağarası'nda 2009 yılında, mağara tabanının yaklaşık 7 metre altında bulunan fosil yeniden incelendi.

Daha önce kısa boyları nedeniyle "Hobbitler" olarak adlandırılan Homo floresiensis türüne ait kalıntıların keşfedildiği mağarada, bu kez daha önce bilinmeyen bir kuş türü tespit edildi.

Bilim insanları, Pleistosen döneminde 190 bin ila 120 bin yıl önce yaşadığı belirlenen türe Megapodius rokusi adını verdi.

HOBBİTLERLE AYNI ADADA YAŞAMIŞ

Yaklaşık 3 fit 6 inç boyundaki eski insanlarla aynı dönemde yaşayan dev kuşun, cüce filler ve dev leyleklerle de aynı yaşam alanını paylaştığı belirtildi.

Türün, ait olduğu cinsin bugüne kadar bilinen en büyük üyesi olduğu düşünülüyor.

3,9 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAYDI

Fosilin bir kuşa ait olduğunu ilk fark eden isim Endonezyalı zooarkeolog Rokus Due Awe oldu.

Bergen Üniversitesi Müzesi'nden paleontolog Hanneke Meijer ve ekibi, sağ bacağın ayak parmaklarına bağlanan tarsometatarsus kemiğinin alt bölümünü inceledi.

Independent'ın yer verdiği habere göre, parmak eklemlerinden birinin alışılmadık biçimde dışa dönük, diğerinin ise belirgin bir oluk ve yuvarlak çöküntüye sahip olduğu belirlendi.

Yaşayan ve nesli tükenmiş türlerle yapılan karşılaştırmalar, bu özelliklerin daha önce görülmediğini ortaya koydu.

Kemik ölçümlerine dayanan hesaplamalarda kuşun yaklaşık 3,9 kilogram (8,6 libre) ağırlığında olduğu tahmin edildi. Bu değer, adadaki yaşayan en yakın akrabalarının birkaç katına karşılık geliyor. Ancak et üretimi için yetiştirilen bazı modern evcil tavuklardan daha ağır olduğu anlamına gelmiyor.

YUMURTALARINI TOPRAĞIN SICAKLIĞIYLA KULUÇKAYA YATIRIYORDU

Yeni türün, yumurtalarını büyük toprak yığınlarına veya yer altındaki yuvalara gömerek doğal ısıyla kuluçkaya yatıran megapod kuşları grubuna ait olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, gelecekte bulunacak fosillerin türün evrimi, davranışları ve neslinin tükenme nedenlerine ışık tutmasını bekliyor.