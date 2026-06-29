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Bilim insanları manuel vites araba kullanmanın faydasını açıkladı

Otomatik vitesli araçlar her geçen yıl daha yaygın hale gelirken, manuel vites sevenleri ilgilendiren dikkat çekici bir araştırma gündem oldu.

Bilim insanları manuel vites araba kullanmanın faydasını açıkladı
Enes Çırtlık

Otomobil dünyasında manuel vitesli araçlara ilgi azalsa da yeni bir araştırma, bu eski alışkanlığın sürücünün beyni için farklı bir anlam taşıyabileceğini gösteriyor. Japonya’da yapılan çalışmaya göre manuel vites kullanırken debriyaj, vites seçimi, gaz kontrolü ve trafik takibi aynı anda yürütüldüğü için beyin, otomatik vitesli araçlarda devreye girmeyen bir zihinsel egzersiz yapıyor.

Bilim insanları manuel vites araba kullanmanın faydasını açıkladı 1

MANUEL VİTES BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Araştırmaya göre manuel şanzımanlı bir otomobil kullanmak, insan beynindeki prefrontal korteksi uyarıyor. Bu bölge; hafıza, dikkat ve karar verme süreçleriyle ilişkilendiriliyor.

Çalışmayı, Tohoku Üniversitesi Gelişim, Yaşlanma ve Kanser Enstitüsü’nde nörogörüntüleme çalışmaları yürüten Profesör Ryuta Kawashima gerçekleştirdi. Araştırmada manuel vitesli araç kullanmanın fiziksel hareket sırasının beyindeki prefrontal korteksi harekete geçirdiği bulundu.

HindustanTimes'taki habere göre manuel araç kullanırken sürücünün beyni trafik hızını okuyor, debriyajı kontrol ediyor, vitesi elle seçiyor ve gazı ayarlıyor. Tüm bunların aynı anda yapılması, sürücünün dikkatini anlık olarak canlı tutan bir etkileşim seviyesi gerektiriyor.

OTOMATİK VİTES NEDEN AYNI ETKİYİ SAĞLAMIYOR?

Araştırmaya göre manuel vitesli araç kullanmak, beynin her gün birden fazla girdiyi aynı anda yönetmesini gerektiriyor. Bu durum, düşük yoğunluklu bir zihinsel egzersiz gibi işliyor.

Otomatik vitesli araçta ise sürücü bu adımların önemli bir bölümünü yapmak zorunda kalmıyor. Kaynak, bu nedenle otomatik veya yarı otonom bir araçta daha pasif şekilde yol almanın aynı etkiyi sağlayamadığını belirtiyor.

Bu zihinsel uğraşın, sinir yollarını uyararak bilişsel işlevlerin korunmasına yardımcı olabileceği aktarılıyor. Ancak kaynak haberde bu etkinin kapsamına veya ne kadar güçlü olduğuna dair ek bir rakam yer almıyor.

Bilim insanları manuel vites araba kullanmanın faydasını açıkladı 2

MANUEL VİTES KULLANIMI GİDEREK AZALIYOR AMA...

Araştırmanın sonucu, manuel vitesli araçların dünya genelinde otomatik viteslilere göre çok daha az popüler hale geldiği bir dönemde geldi. Kaynak habere göre geleneksel manuel vitesli otomobiller, sağladığı faydalara rağmen giderek yok olan bir tür haline geliyor.

Buna rağmen otomobil tutkunlarının önemli bir bölümü hâlâ manuel şanzımanları seviyor. Haberde ise manuel şanzımanı korumak için çaba gösteren otomobil meraklılarının, yaşlanan beyinlerine günlük bir egzersiz yaptırmak istiyorlarsa bunu sürdürmeleri gerektiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil Vites Beyin araba
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