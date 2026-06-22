Bilim insanları ses dalgalarıyla kahve yaptı: Çoğu kişi farkı anlayamadı

UNSW Sydney'den mühendisler ve gıda bilimcileri tarafından geliştirilen yöntem "ultrasonik espresso" olarak adlandırılıyor.

TechSpot'ta yer alan habere göre sistem, geleneksel espresso makinelerindeki sıcak su kullanımını tamamen ortadan kaldırıyor. Bunun yerine ince öğütülmüş kahveden aroma, yağ ve kafein gibi bileşenleri çıkarmak için yüksek frekanslı ses dalgalarından yararlanılıyor.

Araştırmacılara göre yöntem, oda sıcaklığındaki suyla çalışmasına rağmen yaklaşık üç dakikadan kısa sürede espresso yoğunluğuna ulaşabiliyor.

SIRRI MİKROSKOBİK KABARCIKLARDA GİZLİ

Sistemde espresso sepetine yerleştirilen özel bir metal parça, insan kulağının duyamayacağı frekansta ses dalgaları yayıyor.

Bu dalgalar su içinde çok küçük kabarcıkların oluşmasına ve patlamasına neden oluyor. Bilim dünyasında "akustik kavitasyon" olarak bilinen bu süreç, kahve parçacıklarının yüzeyinden aroma ve diğer bileşenlerin çok daha hızlı ayrılmasını sağlıyor.

Başka bir ifadeyle sistem, sıcaklığın yaptığı işi mikroskobik mekanik hareketlerle gerçekleştirmeye çalışıyor.

ENERJİ TÜKETİMİNİ YÜZDE 75 AZALTABİLİR

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de enerji tasarrufu potansiyeli oldu.

Araştırmacılar, özellikle endüstriyel ölçekte kahve üretiminde suyu ısıtma ihtiyacının ortadan kalkmasının enerji kullanımını yüzde 75'e kadar azaltabileceğini hesaplıyor.

Bu durum özellikle hazır kahve içecekleri ve şişelenmiş kahve ürünlerinin üretiminde önemli avantajlar sağlayabilir.

KAHVE SEVERLER FARKI ANLAYAMADI

Araştırmacılar yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmek için yaklaşık 100 düzenli kahve tüketicisinin katıldığı kör tadım testi gerçekleştirdi.

Katılımcılara geleneksel espresso, ultrasonik espresso ve iki farklı filtre kahve örneği sunuldu.

Sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi.

Katılımcılar, geleneksel espresso ile ultrasonik espresso arasında aroma, tat, acılık ve genel beğeni açısından anlamlı bir fark ortaya koyamadı.

Filtre kahve kategorisinde ise ultrasonik yöntemle hazırlanan kahve daha yüksek puan aldı. Katılımcılar bu versiyonun acılık dengesini daha başarılı buldu.

KAHVE HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Araştırmanın sonuçları, espresso üretiminde sıcaklığın sanıldığı kadar vazgeçilmez olmayabileceğini gösteriyor.

Çalışmayı yürüten ekip, ses dalgalarıyla yapılan ekstraksiyonun geleneksel espressoya özgü birçok özelliği korurken enerji ihtiyacını önemli ölçüde azaltabildiğini belirtiyor.

Bulguların Journal of Food Engineering dergisinde yayımlandığı belirtilirken, yöntemin özellikle ticari kahve üretiminde yeni uygulamaların önünü açabileceği değerlendiriliyor.