Bilim insanları yenilebilir pil geliştirdi: Ameliyata gerek kalmayacak

MIT araştırmacılarının geliştirdiği pil, laboratuvar testlerinde domuz midesindeki asidik ortamı taklit eden koşullarda yaklaşık iki hafta boyunca dayanabildi.

Pil, 1,84 volt enerji üretebildi ve bazı tıbbi cihazları üç güne kadar çalıştırdı. Ardından yavaş yavaş parçalanmaya başladı.

Araştırmacılar, pilin vücutta zararlı parçalar veya toksik kalıntılar bırakmadan parçalanmasını hedefledi.

AMAÇ VÜCUTTAKİ TIBBİ CİHAZLARI ÇALIŞTIRMAK

Çalışmanın temel amacı, sindirim sistemine yerleştirilen veya yutularak kullanılan tıbbi cihazlara dışarıdan bir pil çıkarma işlemi gerektirmeden enerji sağlayabilmek.

MIT'den çalışmanın kıdemli yazarı Giovanni Traverso, araştırmacıların biyolojik olarak parçalanabilen bir pil geliştirerek bunu farklı alanlarda kullanıp kullanamayacaklarını araştırdıklarını belirtti.

Çalışmanın başyazarı Mehmet Girayhan Say ise geliştirilen sistemin yalnızca teorik bir fikir olmadığını, sindirim sistemi içerisinde tıbbi açıdan önemli işlevlere enerji sağlayabildiğini ve daha sonra parçalanabildiğini ifade etti.